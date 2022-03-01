ЕС направит Украине 70 боевых самолетов, заявили в ВСУ

Су-25. Кадр из видео: YouTube/Телеканал Звезда

Командование воздушных сил ВСУ сообщило в официальном Facebook-аккаунте, что получит от Евросоюза 70 боевых самолетов.

"Наши партнеры передают нам Миг-29 и Су-25! В случае необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, из которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания", - сказано в сообщении ВСУ.

Миг-29 предназначен для уничтожения воздушных целей противника. Является советским многоцелевым истребителем четвертого поколения.

Су-25 - бронированный дозвуковой военный самолет. Поражает надземные и надводные цели, а также воздушные маломаневринные цели вроде вертолетов, десантных или транспортных самолетов.

Таким образом, боевые самолеты были доставлены из трех стран. Польша предоставила 28 единиц Миг-29, Словакия - 12 единиц. А Болгария 16 единиц Миг-29 и 14 Су-25.

Ранее Австралия заявила, что направит Украине 50 миллионов долларов на поддержку обороны. А Канада поставит противотанковое оружие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958567-es-napravit-ukraine-70-boevyh-samoletov-zayavili-v-vsu/