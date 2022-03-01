Рассмотрение заявки на вступление Украины в ЕС официально стартовало

Зеленский с заявлением на вступление Украины в ЕС. Фото: Twitter/Всеволод Ченцов

Процедура рассмотрения заявки на вступление Украины в ЕС официально стартовала. Об этом сообщил украинский дипломат Всеволод Ченцов в Twitter.

Ранее Зеленский опубликовал фотографии подписания заявки.

"Вручил заявку Украины на членство в Евросоюз, подписанную президентом Зеленским, французскому постпреду в ЕС Филиппу Леглиз-Коста, действующему Председателю Совета ЕС. Приложение зарегистрировано. Процесс запущен", - сообщил Ченцов.

Напомним, глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может войти в состав ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958550-rassmotrenie-zayavki-na-vstuplenie-ukrainy-v-es-ofitsialno-startovalo/