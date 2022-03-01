Колонна машин миссии ОБСЕ выехала из ДНР и ЛНР

Автомобили миссии ОБСЕ: Валентин Спринчак / ТАСС

Автомобили мониторинговой миссии ОБСЕ, которые ранее находились на территории ЛНР и ДНР, покинули указанные республики.

Как пишет ТАСС, об отъезде автоколонны сообщил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Также указывается, что ранее наблюдатели предупредили о своем отъезде.

Информации о том, на какой КПП они направились, на данный момент нет. По данным очевидцев, колонна из более чем 40 авто направилась в сторону КПП "Успенка" на границе ДНР с Россией.

Корреспондент агентства указал, что возле гостиницы "Парк Инн" в Донецке, где ранее базировались наблюдатели, машин миссии не осталось.

Кроме того, сообщается, что колонна машин мониторинговой миссии ОБСЕ выехала из Луганска в направлении российской границы.

Корреспондент агентства указал, что авто отправились от офиса миссии на улице Газеты "Луганская правда" и выдвинулись в сторону КПП "Изварино-Донецк".

По информации близкого к миссии источника, ожидается, что колонна прибудет в город Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный уголовный суд расследует ситуацию в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958621-kolonna-mashin-missii-obse-vyehala-iz-dnr-i-lnr/