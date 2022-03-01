Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ Bloomberg / Contributor

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что причин для беспокойства о ядерной войне у жителей США нет.

Как пишет РИА Новости, Байден отрицательно ответил на вопрос о том, следует ли американцам беспокоиться о ядерной войне.

"Нет", - заявил Байден в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов.

Напомним, 27 февраля президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства.

В справочнике по терминологии Минобороны РФ указано, что "стратегические силы" предназначены "для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного".

Позже доктор военно-технических наук генерал-майор России Борис Соловьев объяснил, что означает особый режим боевого дежурства стратегических сил сдерживания.

Сегодня НАТО заявила, что впервые развертывает элементы сил реагирования альянса в контексте коллективной обороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958510-bayden-prizval-amerikantsev-ne-bespokoitsya-o-yadernoy-voyne/