НАТО впервые развернула элементы сил реагирования альянса

Флаг НАТО. Иллюстративное фото: Jeff Overs / Contributor / Getty Images

НАТО впервые в контексте коллективной обороны развертывает элементы сил реагирования альянса. Об этом говорится в заявлении Военного комитета Североатлантического альянса.

Как сообщает РИА Новости, заявление альянса было распространено в Брюсселе по итогам экстренного заседания организации.

"Оборонные планы НАТО были активизированы, в результате чего впервые в контексте коллективной обороны были развернуты элементы Сил реагирования НАТО", - говорится в сообщении.

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что это решение принято оперативно.

"Наша подготовка была своевременной, а реакция - быстрой, и поэтому наш оборонительный щит стоит крепко, готовый защитить всех союзников и наш Альянс от агрессии", - заключил Бауэр.

Напомним, 27 февраля президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства.

В справочнике по терминологии Минобороны РФ указано, что "стратегические силы" предназначены "для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного".

Позже доктор военно-технических наук генерал-майор России Борис Соловьев объяснил, что означает особый режим боевого дежурства стратегических сил сдерживания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958503-nato-vpervye-razvernula-elementy-sil-reagirovaniya-alyansa/