Находящихся в Украине казахстанцев попросили срочно связаться с посольством

Иллюстративное фото: Christopher Pike/World Rugby/World Rugby/Getty Images

Посольство Казахстана в Украине в своем официальном Telegram-канале опубликовало обращение к казахстанцам, находящимся в Украине и следующим транзитом через Беларусь в Казахстан.

Как сообщили в посольстве, ссылаясь на информацию пограничной службы Беларуси, пункты пропуска на украино-белорусском участке границы готовы принять и обеспечить "зеленый коридор" по въезду казахстанских перевозчиков с территории Украины.

"Вместе с тем, по информации Госпогранкомитета Беларуси, предпочтительными пунктами пропуска для пересечения границы являются: п/п «Александровка РБ» (п/п «Вильча» – со стороны Украины), п/п «Новая Рудня» РБ (п/п «Выступовичи» – со стороны Украины).

Посольство РК в РБ окажет полное содействие для беспрепятственного прохождения границы в белорусских пунктах пропуска", - говорится в сообщении.

В этой связи казахстанцев просят срочно направить списки казахстанских транспортных средств, планирующих пересечь украино-белорусский участок границы, с указанием пункта пропуска и ориентировочного времени пересечения границы.

Для оперативного решения возникающих вопросов в посольстве определены ответственные сотрудники:

советник посольства РК в РБ Бейсенов М.Ж., телефоны: +375 (17) 276-01-23; +375(44)788 38 77 (WhatsApp, Telegram, Viber);

консул в Минске Князбаева А.Б., телефоны: +375 (17) 276-01-08; +375(44)740 10 78 (WhatsApp, Telegram, Viber);

консул в Бресте Шалбаев А.Е., телефоны: +375 (25) 511-11; моб.тел.+7 701 933 74 47 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Напомним, несколько часов назад в Алматы приземлился первый рейс с казахстанцами, эвакуированными из Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958506-nahodyaschihsya-v-ukraine-kazahstantsev-poprosili-srochno-svyazatsya-s-posolstvom/