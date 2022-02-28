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Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" заявил об отмене рейсов в ряд стран.

"Аэрофлот" отменил рейсы в США, Мексику, Доминиканку и на Кубу, передает РИА Новости, со ссылкой на авиакомпанию.

В компании пояснили, что в связи с закрытием воздушного пространства Канады были отменены с 28 февраля по 2 марта 2022 года трансатлантические рейсы "Аэрофлота" из Москвы и обратно по ряду направлений.

Напомним, что ранее Ассоциация туроператоров России сообщила об отмене множества рейсов в карибские страны - Доминиканскую Республику, Мексику, Кубу, Венесуэлу.

Тем временем Евросоюз запретил российским авиалиниям приземляться, взлетать или пролетать над территорией стран, входящих в ЕС. Также авиасообщение с Россией закроет Кипр.

Кроме того в отношении "Аэрофлота" начато расследование после нарушения воздушного пространства Канады.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958444-aeroflot-otmenil-reysy-v-ssha-meksiku-dominikanku-i-na-kubu/