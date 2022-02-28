"Безопасность гражданского населения": в Кремле озвучили главную задачу российских военных в Украине

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Дмитрий Песков заявил, что главной задачей российских военных в Украине является обеспечение безопасности гражданских лиц.

Об этом пресс-секретарь российского президента рассказал журналистам в понедельник, 28 февраля, сообщают РИА Новсти.

"Что касается гражданского населения, главная задача российских военных – это обеспечить безопасность гражданского населения и российские военные делают все для этого", – заявил Песков.

Он также отметил, что украинские солдаты "используют гражданское население как живой щит". По словам Пескова, российские военные делают все возможное, чтобы этого не допустить этого.

Ранее Дмитрий Песков говорил о том, что объявление санкций против Владимира Путина – абсурдный и весьма недальновидный шаг.

Также, стало известно, что начались переговоры России и Украины на территории Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958447-bezopasnost-grazhdanskogo-naseleniya-v-kremle-ozvuchili-glavnuyu-zadachu-rossiyskih-voennyh-v-ukraine/