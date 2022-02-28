Цена газа в Европе взлетела на 36% на фоне антироссийских санкций

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После введения жестких антироссийских санкций со стороны международного сообщества, стоимость газа в Европе в понедельник 28 февраля резко увеличилась. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость апрельского фьючерса в TTF в Нидерландах составила более 1506 долларов (по текущему курсу) за одну тыс, куб. м., взлетев на 36%.

По состоянию на 13:13 часов времени по Нур-Султану, цена газа скорректировалась до 1376 долларов.

Причинами такого резкого роста стали санкции в отношении России, которые были согласованы главами министерств иностранных дел Евросоюза. Таким образом, США и ЕС решили отключить ряд российских банков от системы межбанковских платежей SWIFT.

Кроме того, были запрещены операции, связанные с управлением резервами и активами российского Центробанка. Этот запрет также касается лиц, организаций или органов, действующих от лица данного банка.

Тем временем курс доллара и евро к рублю достиг исторического максимума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958427-tsena-gaza-v-evrope-vzletela-na-36-na-fone-antirossiyskih-sanktsiy/