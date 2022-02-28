Российскую водку запретили в США, Канаде и Финляндии

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Власти четырех штатов США решили запретить продажу российской водки, чтобы не способствовать поддержке бизнеса этой страны.

Таким образом, в штатах Огайо, Юта, Нью-Гэмпшир и Пенсильвания планируют исключить из продажи спиртные напитки российского производства, выражая солидарность Украине.

Губернатор Юты Спенсер Кокс 26 февраля издал указ, требующий данной меры от местного управления по контролю за алкогольными напитками. Таким же образом поступил губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну.

Глава Огайо Майк Дивайн отдал распоряжение снять с продажи "Русский стандарт", передает РБК.

Кроме того, "в знак солидарности и поддержки народу Украины" губернатор Пенсильвании Том Вулф призвал отказаться от сбыта российской водки.

Отказались от алкогольных напитков, изготовленных в России, также в Канаде. В одном только Онтарио она была изъята из 679 магазинов. Так же намерены поступить в провинциях Манитоба и Ньюфаундленд, передает Обозреватель.

"Онтарио присоединяется к союзникам Канады в осуждении акта агрессии российского правительства против украинского народа, и мы решительно поддерживаем усилия федерального правительства по наложению санкций на российское правительство", - заявил министр финансов Онтарио Питер Бетленфалви.

Крупный продуктовый ретейлер Финляндии S-Group объявил, что прекращает продажу российских спиртных напитков. Решение является "реакцией" на ситуацию вокруг Украины, передает Yle.

"Из подборки исключено около 50 товаров российского производства. К ним относятся продукты питания, спортивный инвентарь и текстиль", - гласит сообщение.

Аналогичное решение ранее приняла компания из Эстонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958403-rossiyskuyu-vodku-zapretili-v-ssha-kanade-i-finlyandii/