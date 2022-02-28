Зеленский призвал срочно принять Украину в Евросоюз по упрощенной процедуре

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Президент Украины в очередном обращении, которое было опубликовано в официальном Telegram-канале, призвал в срочном порядке по упрощенной процедуре принять Украину в состав Евросоюза.

"Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно неотлагательного присоединения Украины по новой, особой процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша цель - быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", - сказал Зеленский.

Тем временем СМИ сообщили, что украинская делегация прибыла в белорусский Гомель, где начнутся переговоры между Украиной и Россией.

Ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

В состав украинской делегации вошли делегации вошли председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958419-zelenskiy-prizval-srochno-prinyat-ukrainu-v-evrosoyuz-po-uproschennoy-protsedure/