Эвакуация из Украины: больше 240 казахстанцев пересекли границу с Польшей (видео)

Эвакуация казахстанцев из Украины. Фото: МИД РК

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило свежие данные о ходе эвакуации наших соотечественников из Украины в своем официальном Telegram-канале.

По состоянию на 28 февраля украино-польскую границу пересек 241 гражданин Казахстана. Отмечается, что своей очереди на границе дожидаются еще 99 казахстанцев, с которыми находятся дипломаты посольства РК в Киеве.

Посольством Казахстана в Польше обеспечено круглосуточное дежурство дипломатов на границе с польской стороны для обеспечения перехода границы нашими гражданами.

Также в МИД сообщили, что эвакуационный борт Air Astana (174 мест) вылетел из Атырау 28 февраля в 09:50 по времени Нур-Султана. Расчетное время прибытия в город Катовицы – 14:00 по времени Нур-Султана.

Обратный вылет по маршруту Катовицы-Атырау запланирован на 28 февраля в 15:30 по Нур-Султану.

В ведомстве напомнили, что запланированы дополнительные эвакуационные рейсы по мере сбора граждан РК в городе Катовицы.

Напомним, что первый рейс за казахстанцами в Украине вылетел в Польшу. Ранее дипломаты обратились к казахстанцам, находящимся в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958395-evakuatsiya-iz-ukrainy-bolshe-240-kazahstantsev-peresekli-granitsu-s-polshey-video/