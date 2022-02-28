Первый рейс за казахстанцами в Украине вылетел в Польшу

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Казахстанцев, ранее оставшихся в Украине, заберут самолетом из Польши в 15:30 по времени Нур-Султана – недавно судно вылетело из города Атырау. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации МИИР РК в своем официальном Telegram-канале.

В комитете проинформировали, что в связи с обстановкой в Украине, МИИР совместно с МИДом, посольствами РК в Украине и Польше, а также авиакомпанией Air Astana проработали вопрос организации репатриационных рейсов для граждан Казахстана из Украины.

"Первый рейс КС 2203 по вывозу казахстанских граждан вылетел из города Атырау в город Катовице (Польша) 28 февраля в 09:53 по времени города Нур-Султана. Тип воздушного судна – А321 (вместимость – 179 кресел).

Планируемое время вылета из города Катовице в Атырау – 10:30 28 февраля по времени города Катовице (15:30 по Нур-Султану – прим. ред.)", – говорится в сообщении КГА.

Напомним, первый эвакуационный рейс для казахстанцев в Украине должен был состояться 26 февраля, однако из-за многокилометровых пробок у польской границы вылет был перенесен.

Позже рейс с казахстанцами из Украины перенесли на 27 февраля, однако вылет по неназванным причинам состоялся лишь сейчас.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958328-pervyy-reys-za-kazahstantsami-v-ukraine-vyletel-v-polshu/