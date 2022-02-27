Евросоюз закрывает небо для самолетов российских авиакомпаний

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте сообщила о новых санкциях Евросоюза в адрес Российской Федерации.

"Во-первых, мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолетов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией.

Они не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС. Это касается и частных джетов олигархов", - сообщила глава Еврокомиссии.

Кроме того, Евросоюз запретит вещание российских СМИ, таких как Russia Today и Sputnik, а также их дочерних компаний, на территории ЕС.

"Мы разрабатываем инструменты для запрета их токсичной и вредоносной дезинформации в Европе", - написала Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций в адрес Беларуси за поддержку России.

И последним пунктом отмечается, что Евросоюз работает над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на рынках Европы.

Напомним, в ближайшее время Россия и Украина должны провести переговоры в Беларуси. Однако президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что не особо верит в их успех.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958270-evrosoyuz-zakryvaet-nebo-dlya-samoletov-rossiyskih-aviakompaniy/