Евросоюз профинансирует закупку оружия и снаряжения для Украины

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председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте объявила, что Европейский Союз впервые профинансирует закупку оружия и снаряжения для Украины.

"Мы усиливаем нашу поддержку Украины. Впервые ЕС профинансирует закупку и доставку оружия и техники в страну, подвергшуюся нападению. Мы также усиливаем наши санкции против Кремля", - написала фон дер Ляйен.

Как уточняет Euronews, ссылаясь на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, Брюссель предложит двадцати семи странам ЕС использовать линию экстренного финансирования "для обеспечения украинских сил летальным оружием, а также топливом, защитным снаряжением и медицинскими принадлежностями", тем самым положив конец "табу на то, что Союз не будет поставлять оружие воюющим сторонам".

"Другое табу снято, табу в отношении того, что ЕС не предоставляет оружие во время войны. Да, мы это делаем. Эта война требует нашего участия для того, чтобы поддержать украинскую армию. Мы живем в беспрецедентное время", - цитирует издание Борреля.

Сама глава Еврокомиссии назвала это "переломным моментом".

Ранее сообщалось, что Евросоюз решил полностью закрыть свое небо для всех российских самолетов, в том числе для частных джетов. Кроме того, на территории ЕС будет запрещено вещание некоторых российских СМИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958288-evrosoyuz-profinansiruet-zakupku-oruzhiya-i-snaryazheniya-dlya-ukrainy/