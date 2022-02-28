Совбез ООН запросил проведение чрезвычайной спецсессии Генассамблеи по Украине

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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял процедурную резолюцию с призывом провести чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи по ситуации в Украине.

Как пишет РИА Новости, согласно правилам, заседание должно пройти в течение 24 часов с момента призыва.

"Совбез ООН постановляет созвать чрезвычайную специальную сессию Генеральной Ассамблеи для рассмотрения вопроса", - говорится в резолюции.

Отмечается, что Россия проголосовала против, а три государства - Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты - воздержались.

При процедурном голосовании право вето не действует. Для того чтобы решение было принято, достаточно девяти из 15 голосов Совета Безопасности.

Чрезвычайные специальные сессии Генеральной Ассамблеи созываются в течение 24 часов c момента получения генеральным секретарем ООН требования o созыве такой сессии, поступившего от Совета Безопасности и поддержанного голосами любых девяти членов Совета.

Такая сессия может созываться после получения соответствующего требования от большинства членов ООН, выраженного путем голосования в Межсессионном комитете, или сообщения большинства членов Организации o присоединении к требованию o созыве.

Напомним, сегодня Евросоюз согласовал новый пакет санкций в отношении России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958291-sovbez-oon-zaprosil-provedenie-chrezvychaynoy-spetssessii-genassamblei-po-ukraine/