Германия, Австрия, Дания и еще ряд стран закроют небо для российских самолетов

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Ирландия, Австрия, Дания, Бельгия и Финляндия закроют небо для российских самолетов. Ранее ряд стран ЕС принял аналогичные меры.

Министр транспорта Австрии объявила, что страна тоже закрывает небо для самолетов из России, пишет РБК.

Также глава МИД Ирландии заявил, что страна закроет небо для российских самолетов.

Накануне посол Финляндии в США Микко Хаутала заявил в интервью одному из американских телеканалов, что Финляндия закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Дания тоже решила закрыть небо для российских авиакомпаний. Глава МИД Дании объявил о решении своей страны и заявил, что сегодня на встрече с коллегами в ЕС будет предлагать распространить меру на все страны Евросоюза.

Аналогичные меры принимает еще одна страна - Бельгия. Соответствующее заявление сделал премьер Бельгии Александр де Кро.

Также стало известно, что Швеция готовится закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, пишут местные издания.

А в Минтрансе Германии заявили, что ФРГ закроет свое воздушное пространство для российских самолетов уже сегодня.

Тем временем "Аэрофлот" обновил список приостановленных рейсов в Европу. Были отменены полеты в Любляну, Софию, Бухарест, Ригу, Прагу, Варшаву, Лондон, Дублин, Кишинев.

Напомним, что ранее власти Латвии, Литвы и Эстонии объявили о том, что закрывают воздушное пространство своих стран для самолетов российских авиакомпаний.

Аналогичные решения приняли в Болгарии, Польше, Чехии, а Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота".

Словения тоже закрыла воздушное пространство для российских самолетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958232-esche-ryad-stran-zakroyut-nebo-dlya-rossiyskih-samoletov/