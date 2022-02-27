"Выходить на улицу опасно и страшно": казахстанка рассказала о ситуации в Киеве

Киев 24 февраля. Фото: Pierre Crom/Getty Images

Казахстанка Медина Гумерова, которая в настоящее время находится в Киеве, рассказала о ситуации в городе, передает МИА "Казинформ".

По словам казахстанки, у нее заканчиваются деньги, сейчас ей помогают знакомые и коллеги.

"Мои деньги заканчиваются, осталось только последние 100 долларов. Мои коллеги помогают мне деньгами на продукты питания. Вчера за продовольствием поехала. Длинная очередь по магазинам и торговым маркетам. В первую очередь, люди скупают хлеб, яйца, молоко и так далее.

Я чувствую себя в безопасности только дома, выходить на улицу опасно и страшно", - сказала Медина Гумерова.

Девушка призналась, что внимательно следит за происходящим в стране. Она надеется на помощь посольства Казахстана в Украине, однако ей необходимо добраться до Польши, ведь именно оттуда планируется эвакуация наших соотечественников.

"Думаю, что доберусь до родины благополучно. Тяжелая поездка будет. Ведь мне нужно сначала добраться до здания посольства, а выходить на улицу опасно. Далее нужно доехать до границы с Польшей, где не так просто. Сейчас на всей территории Украины ситуация сложная", - говорит она.

Напомним, первый эвакуационный рейс для казахстанцев в Украине должен был состояться 26 февраля из Польши, однако, в связи со сложной обстановкой, вылет был перенесен. Дело в том, что автобусы, которые везли казахстанцев к польской границе, застряли в многокилометровых пробках.

Первый рейс с казахстанцами из Украины должен вылететь сегодня, на 27 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958233-vyhodit-na-ulitsu-opasno-i-strashno-kazahstanka-rasskazala-o-situatsii-v-kieve/