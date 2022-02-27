Эвакуация из Украины: первый автобус с казахстанцами пересек границу Польши

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Стали известны подробности эвакуации казахстанцев из Украины. Накануне первый автобус с десятками пассажиров пересек польскую границу.

Операция по возвращению наших граждан на родину проходит не так быстро, как ожидалось, из-за многокилометровой пробки в пункте пропуска "Корчева-Краковец", передает "Хабар 24".

Тем не менее, дипломаты делают все возможное, чтобы казахстанцы благополучно вернулись домой. Отмечается, что первый репатриационный рейс должен вылететь сегодня, 27 февраля, из аэропорта города Катовице. Тем не менее, ситуация меняется практически каждую минуту, отметили корреспонденты.

В МИД РК просят всех набраться терпения.

Сообщается, что в дальнейшем будут организованы и другие рейсы. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Айбека Смадиярова, всего поступило больше 500 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации.

"В настоящее время границу со стороны Украины в сторону Польши пересекли половина пассажиров предстоящего репатриационного рейса, остальная половина еще находится в транспортном заторе. Ожидаем, что в ближайшее время они также успешно пересекут границу и будут доставлены в аэропорт города Катовице, оттуда уже их заберет репатриационный рейс авиакомпании Air Astana", - заявил он.

Также были опубликованы кадры эвакуации казахстанцев из Украины.

Напомним, что накануне в МИД Казахстана сообщали о переносе репатриационного рейса с казахстанцами. Также он заявлял, что казахстанские дипломаты до последнего будут работать в Украине. Также Айбек Смадияров пояснил, почему казахстанцев заранее не эвакуировали из Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958215-evakuatsiya-iz-ukrainy-pervyy-avtobus-s-kazahstantsami-peresek-granitsu-polshi/