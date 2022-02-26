МИД Казахстана: Наши дипломаты до последнего будут работать в Украине

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства рассказал, как долго будет работать посольство Казахстана в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что посольство в Киеве работает в штатном режиме: там остается 8 человек.

"Этот вопрос задают с первых дней – почему не эвакуируют наших дипломатов. А как будут спасать других граждан, если их первыми эвакуируют?

Помните случай в Кабуле? То же самое было. То есть, наши дипломаты сейчас до последнего будут работать там и будут оказывать максимальное содействие нашим гражданам, а потом уже будет стоять вопрос об их эвакуации", – рассказал он.

Касаясь вопроса безопасности, Смадияров сообщил, что по ночам сотрудники посольства спускаются в подвал.

"Вы же видите ситуацию в Киеве. Естественно, мы обращаемся к местным властям, чтобы они обеспечили безопасность, но это не всегда получается.

Некоторые говорят: "Почему посольство на автомобиле не приезжает за мной и не забирает?". У нас это обычные гражданские дипломаты, они – обычные гражданские люди: у них нет специальной подготовки, они не могут передвигаться по городам, либо между городами во время артобстрела, либо перестрелки.

Это нужно понять, прежде всего, нужно сохранить жизнь дипломата, чтобы он большему числу граждан помог, чем, нежели он где-либо погиб", – резюмировал представитель МИДа.

Ранее сообщалось, что первый репатриационный рейс из Украины могут перенести с 26 на 27 февраля.

Также представитель МИД РК рассказал, как будет решаться вопрос эвакуации казахстанцев в случае интернационального брака или утери документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958147-mid-kazahstana-nashi-diplomaty-do-poslednego-budut-rabotat-v-ukraine/