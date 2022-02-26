Почему казахстанцев заранее не эвакуировали из Украины, пояснили в МИДе

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства рассказал, почему казахстанцев не вывезли заранее из Украины, как это сделали власти США и некоторых других стран, передает корреспондент NUR.KZ.

"До начала военных действий самолеты Air Astana совершали регулярные рейсы и граждане могли выехать в любое время, никаких препятствий не было для наших граждан. Небо над Украиной было открытое, самолеты летали, и граждане могли по своему решению выехать из страны.

Мы не можем потребовать от граждан, чтобы они в такой-то день покинули страну. Люди сами должны решать", – пояснил представитель Министерства иностранных дел РК.

Позже он добавил, что в Украине ситуация изменилась не в одночасье.

"Ситуация обострялась в последние месяцы. И граждане могли оценить ситуацию сами, изучить новости, принять взвешенное решение.

Но наша обязанность, конечно, помогать нашим гражданам. Мы, как я ранее сказал, опирались на данные, которые предоставляла Украина. Будет война – не будет, мы не можем такой прогноз давать", – резюмировал Айбек Смадияров.

Напомним, что первый репатриационный рейс из Украины могут перенести с 26 на 27 февраля. Также представитель МИД РК рассказал, как будет решаться вопрос эвакуации казахстанцев в случае интернационального брака или утери документов.

Кроме того, в ходе брифинга Айбек Смадияров отметил, что казахстанские дипломаты в Украине будут работать до последнего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958151-pochemu-kazahstantsev-zaranee-ne-evakuirovali-iz-ukrainy-poyasnili-v-mide/