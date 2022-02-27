Российские снаряды попали в пункт хранения радиоактивных отходов в Киеве, заявили в Украине
В Госинспекции ядерного регулирования сообщили о попадании снарядов в пункт хранения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон".
Как пишет агентство "Интерфакс-Украина", снаряды были выпущены российскими военными.
Позже государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что попадание снарядов не привело к разгерметизации хранилища.
Как уточнили в ведомстве, попадание было в забор. Здание и емкости остались целы.
Напомним, что ранее украинские СМИ сообщали о пожаре на нефтебазе в Василькове под Киевом.
Также сообщалось, что власти Украины заявили, что не могут гарантировать ядерную безопасность на Чернобыльской АЭС после перехода станции под контроль российских войск.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958204-rossiyskie-snaryady-popali-v-punkt-hraneniya-radioaktivnyh-othodov-v-kieve-zayavili-v-ukraine/