Российские снаряды попали в пункт хранения радиоактивных отходов в Киеве, заявили в Украине

Иллюстративное фото: Getty Images/ Anatoli Kliashchuk / Contributor

В Госинспекции ядерного регулирования сообщили о попадании снарядов в пункт хранения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон".

Как пишет агентство "Интерфакс-Украина", снаряды были выпущены российскими военными.

Позже государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что попадание снарядов не привело к разгерметизации хранилища.

Как уточнили в ведомстве, попадание было в забор. Здание и емкости остались целы.

Напомним, что ранее украинские СМИ сообщали о пожаре на нефтебазе в Василькове под Киевом.

Также сообщалось, что власти Украины заявили, что не могут гарантировать ядерную безопасность на Чернобыльской АЭС после перехода станции под контроль российских войск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958204-rossiyskie-snaryady-popali-v-punkt-hraneniya-radioaktivnyh-othodov-v-kieve-zayavili-v-ukraine/