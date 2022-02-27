Джонсон назвал отключение от SWIFT первым шагом изоляции России

Борис Джонсон. Фото: Jeff J Mitchell/WPA Pool/Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал отключение российских банков от системы SWIFT первым шагом по изоляции России от мировой финансовой системы.

Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter.

"Сегодня мы вместе с нашими международными партнерами приняли решительные меры по исключению России из глобальной финансовой системы, в том числе отключением российских банков от SWIFT", - заявил Джонсон.

Он отметил, что стороны продолжат работать в этом направлении.

Напомним, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов "парализовать" активы ЦБ России и обеспечить отключение определенного количества российских банков от SWIFT.

Сегодня же общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT выразило готовность исполнить решение стран Европы о санкциях против отдельных российских банков после соответствующего "правового распоряжения".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958207-dzhonson-nazval-otklyuchenie-ot-swift-pervym-shagom-izolyatsii-rossii/