Первый рейс с казахстанцами из Украины могут перенести на 27 февраля

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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства объяснил, почему первый репатриационный рейс из Украины могут перенести с 26 на 27 февраля, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что на сегодняшний день поступило 528 обращений от казахстанцев, которые хотят эвакуироваться из Украины.

Первый репатриационный рейс планировался к осуществлению утром 26 февраля, но теперь, скорее всего, будет перенесен на 27 февраля, сообщил спикер.

"Дело в том, что автобусы, которые везли наших граждан к польской границе, сейчас стоят в многокилометровых пробках, заторы. Один автобус стоит у пограничного перехода уже 7 часов. В нем находятся женщины, дети. Ситуацию примерно понимаете. Поэтому, просим всех набраться терпения", – пояснил он.

Он также добавил, что в дальнейшем будут организованы и другие репатриационные рейсы.

"Руководством страны принято решение организовать репатриационные рейсы для наших граждан на безвозмездной основе", – резюмировал спикер.

Вчера, 25 февраля, казахстанский посол в Украине Дархан Калетаев рассказал, с какими трудностями столкнулось посольство при эвакуации казахстанцев.

Также ранее нашим гражданам был предложен еще один транзитный вариант возвращения из Украины на родину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958142-pervyy-reys-s-kazahstantsami-iz-ukrainy-mogut-perenesti-na-27-fevralya/