Венгрия предложила провести переговоры России и Украины в Будапеште

Будапешт. Фото: pixabay.com

Венгрия предложила Будапешт в качестве переговорной площадки России и Украины и пока не получила отказа. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

"Вчера вечером я позвонил главе МИД России Сергею Лаврову, а потом главе администрации президента Украины Андрею Ермаку и сказал им, что Венгрия, Будапешт, готовы принять обе делегации.

Мы готовы предоставить место для переговоров в безопасных и справедливых условиях, чтобы как можно скорее установить мир в нашем регионе. Оба собеседника поблагодарили за предложение. Ни один из них не отверг его.

Они указали, что им все еще необходимо продолжать внутренние переговоры. Я надеюсь, что переговоры где бы то ни было начнутся как можно скорее", - сказал Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной, но Киев "ушел со связи". Позже он заявил, что наступление будет продолжено из-за отказа от переговоров. Свою позицию по этому поводу озвучили в офисе президента Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958182-vengriya-predlozhila-provesti-peregovory-rossii-i-ukrainy-v-budapeshte/