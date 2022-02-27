Взрыв прогремел на нефтебазе в ЛНР (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: РИА Новости

В городе Ровеньки в самопровозглашенной ЛНР произошел взрыв на нефтебазе, начался пожар, местные власти не исключают возможность ракетной атаки, сообщил РИА Новости представитель властей ЛНР.

"Мощный взрыв в Ровеньках, ЛНР. Возможная ракетная атака по нефтебазе. Экстренные службы выехали на место ЧП, причины устанавливаются", - сказал представитель властей ЛНР.

Горит примерно 200 тонн дизельного топлива. По предварительной информации, есть пострадавшие. Также очевидцы сообщают, что слышали второй взрыв.

Напомним, недавно министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что вопрос о признании Казахстаном ЛНР и ДНР не стоит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1958179-vzryv-progremel-na-neftebaze-v-lnr-video/