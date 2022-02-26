Песков заявил, что Россия продолжит наступление из-за отказа Киева от переговоров

Дмитрий Песков. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 25 февраля Владимир Путин отдал приказ остановить продвижение войск в Украине, но из-за отказа оппонента от переговоров приказал возобновить движение.

Песков сообщил, что между Россией и Украиной ожидались переговоры, в связи с чем продвижение российских военных было остановлено, передает ТАСС.

"Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск", – сказал представитель Кремля.

Тем не менее, по словам Пескова, Киев отказался от диалога, и сегодня, 26 февраля, "возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции".

Пресс-секретарь уточнил, что несмотря на остановку продвижения, в некоторых регионах боевые столкновения продолжались.

"Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства – по принципу "джихад-мобилей", только там они сейчас называются "бандер-мобили", – объяснил он.

Напомним, что 24 февраля в специальном обращении к россиянам Владимир Путин заявил о начале военной операции в Донбассе.

Накануне сообщалось, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной, но Киев "ушел со связи".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958154-peskov-zayavil-chto-rossiya-prodolzhit-nastuplenie-iz-za-otkaza-kieva-ot-peregovorov/