В Украине подписали указ об отказе от присоединения к энергосети России
Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал указ об отказе от присоединения к энергосети России. Об этом он сообщил на свой официальной странице в Facebook.
По словам главы ведомства, в Украине проводилось тестовое испытание работы в изолированном режиме от российской и белорусской энергосистем.
"Автономная работа украинской энергосистемы в течение 24-26 февраля прошла успешно и доказала способность работать в изолированном режиме", - отметил Герман Галущенко.
Возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля, однако планы пересмотрели.
"Подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов.
Я планирую обратиться к министрам энергетики европейских стран о содействии в ускорении принятия решения о соединении украинской энергосистемы с европейской.
Технически и технологически мы доказали нашу состоятельность. Политически - слово за правительствами европейских стран", - написал министр.
Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что все страны Запада согласились отключить Россию от SWIFT.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958181-v-ukraine-podpisali-ukaz-ob-otkaze-ot-prisoedineniya-k-energoseti-rossii/