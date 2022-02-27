В Украине подписали указ об отказе от присоединения к энергосети России

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал указ об отказе от присоединения к энергосети России. Об этом он сообщил на свой официальной странице в Facebook.

По словам главы ведомства, в Украине проводилось тестовое испытание работы в изолированном режиме от российской и белорусской энергосистем.

"Автономная работа украинской энергосистемы в течение 24-26 февраля прошла успешно и доказала способность работать в изолированном режиме", - отметил Герман Галущенко.

Возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля, однако планы пересмотрели.

"Подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов.

Я планирую обратиться к министрам энергетики европейских стран о содействии в ускорении принятия решения о соединении украинской энергосистемы с европейской.

Технически и технологически мы доказали нашу состоятельность. Политически - слово за правительствами европейских стран", - написал министр.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что все страны Запада согласились отключить Россию от SWIFT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958181-v-ukraine-podpisali-ukaz-ob-otkaze-ot-prisoedineniya-k-energoseti-rossii/