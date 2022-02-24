Молдова закроет свое воздушное пространство из-за ситуации в Украине

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Вице-премьер Молдовы сообщил о том, что страна намерена полностью закрыть свое воздушное пространство для всех самолетов.

Как пишет Sputnik Молдова, Совбез страны рекомендовал закрыть воздушное пространство над республикой.

Орган гражданской авиации выполнит эту рекомендацию, воздушное пространство будет закрыто с 12:00 по местному времени (16:00 по времени Нур-Султана).

Все рейсы будут перенаправлены в другие аэропорты, отметил вице-премьер Спыну.

Напомним, что ранее Молдова и Литва собрались ввести у себя режим ЧП из-за ситуации в Украине.

Кроме того, представитель Офиса Зеленского заявил о начале "полноценной масштабной войны в Европе". Также Украина разорвала все дипломатические отношения с Россией после начала вторжения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957732-moldova-zakroet-svoe-vozdushnoe-prostranstvo-iz-za-situatsii-v-ukraine/