Россия в ответ на санкции закрывает авиапространство для Польши, Чехии и Болгарии

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Российские власти решили закрыть воздушное пространство для авиакомпаний Польши, Чехии и Болгарии в ответ на аналогичные запреты этих стран для российских самолетов.

О решении России ограничить воздушное пространство для перечисленных стран сообщило издание РИА Новости, ссылаясь на Федеральное агентство воздушного транспорта России.

"В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 по московскому времени (18:00 по Нур-Султану – прим. ред.) для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", – отметили в Росавиации.

Сообщается, что такое решение было принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запреты данных стран в отношении России.

Также в ведомстве уточнили, что полеты из Польши, Чехии и Болгарии теперь могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Ранее мы писали о том, что Польша закрыла свое воздушное пространство для России. Похожие ограничения рассматривала и Чехия, которые в итоге их одобрила. Также сегодня стало известно об аналогичном решении в Болгарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958153-rossiya-v-otvet-na-sanktsii-zakryvaet-aviaprostranstvo-dlya-polshi-chehii-i-bolgarii/