Борис Джонсон обратился к россиянам на русском языке
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал ролик, в котором обратился к россиянам на их родном языке, а также произнес слова в поддержку Украины на украинском.
Видеозапись обращения Джонсона была опубликована на официальном YouTube-канале Даунинг-стрит.
Премьер Великобритании выразил поддержку украинским военнослужащим и правительству страны. Он отметил, что военная операция на территории Украины является трагедией для обеих воюющих стран.
"Я не верю, что эта война от вашего имени", – сказал Джонсон на русском языке, обращаясь к россиянам.
Он подчеркнул, что действия российского президента Владимира Путина "ведут к полной изоляции России", которая "столкнулась с обширными экономическими санкциями и бессмысленной кровавой войной".
В конце своего обращения Джонсон произнес фразу на украинском языке.
"Потому что миру нужна свободная и суверенная Украина. Слава Украине", – заявил он.
Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за ситуации в Украине. Ограничения, в частности, коснутся заморозки активов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958095-boris-dzhonson-obratilsya-k-rossiyanam-na-russkom-yazyke/