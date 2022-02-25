НАТО призвала Россию немедленно прекратить спецоперацию в Донбассе

Флаг НАТО. Иллюстративное фото: Jeff Overs / Contributor / Getty Images

Организация Североатлантического договора НАТО призвала Россию немедленно прекратить спецоперацию в Украине.

Заявление организации опубликовало РИА Новости.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить военное нападение, вывести все свои войска из Украины", - говорится в заявлении лидеров стран альянса.

Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул НАТО в недостаточной помощи Украине. Эрдоган заявил, что НАТО не проявила должной решимости в ситуации с Украиной, а отношение Запада к оказавшейся в центре конфликта стране "далеко от дружеского".

Между тем в Кремле заявили, что Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной, однако Киев "ушел со связи и взял паузу".

Кроме того, президент России Владимир Путин обратился к украинским военным и призвал их "взять власть в свои руки".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958076-nato-prizvala-rossiyu-nemedlenno-prekratit-spetsoperatsiyu-v-donbasse/