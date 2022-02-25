МИД РФ: Угрозы санкций со стороны Британии не сдержат Россию

Здание МИД РФ. Фото: Maxim Zmeyev/AFP/Getty Images

Угрозы санкций в адрес РФ со стороны Лондона бессмысленны и бесполезны, они приведут только к новому витку эскалации, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Заявление внешнеполитического ведомства опубликовало РИА Новости.

"Особо подчеркнуто, что постоянно звучащие с британской стороны угрозы все новых санкций нами учитываются, но они бессмысленны и бесполезны с точки зрения заявляемой цели - сдержать развитие России. Ни к чему, кроме очередного витка эскалации, это не приведет", - заявили в российском МИД, комментируя итоги телефонного разговора первого замминистра иностранных дел РФ Владимира Титова с государственным министром по делам Европы МИД Великобритании Клеверли.

Накануне, выступая в парламенте в связи со спецоперацией России в Украине, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия "будет выдавливать Россию из мировой экономики". Кроме того, премьер анонсировал новый пакет санкций в отношении РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958075-mid-rf-ugrozy-sanktsiy-so-storony-britanii-ne-sderzhat-rossiyu/