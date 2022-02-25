Facebook частично заблокировали в России

Иллюстративное фото: Gabby Jones/Bloomberg via Getty Images

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой Российской Федерации частично ограничил доступ к Facebook. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как пояснили в ведомстве, частичная блокировка соцсети стала ответом на ограничения, введенные Facebook в отношении четырех крупнейших российских СМИ - телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".

"Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены Федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", - заявили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что ведомство направляло требования снять ограничения в адрес СМИ администрации Meta Platforms, Inc. Кроме того, в Роскомнадзоре потребовали объяснить введенные ограничения.

"Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали. Начиная с октября 2020 года, Роскомнадзор зафиксировал 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook", - говорится в сообщении ведомства.

Сегодня Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД приняла решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.

"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа", - заключили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1958073-facebook-chastichno-zablokirovali-v-rossii/