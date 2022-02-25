"Берите власть в свои руки": Путин обратился к украинским военным (видео)

Владимир Путин. Кадр из видеообращения: Телеканал 360

Президент Российской Федерации Владимир Путин на оперативном совещании с членами совбеза РФ обсудил ход военной операции в Украине и обратился к украинским военным.

Слова президента РФ опубликовало РИА Новости.

"Еще раз обращаюсь к военнослужащим Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцаам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки.

Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - заявил Путин.

Кроме того, президент РФ дал высокую оценку действиям российских военных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958064-berite-vlast-v-svoi-ruki-putin-obratilsya-k-ukrainskim-voennym-video/