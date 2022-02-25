"Берите власть в свои руки": Путин обратился к украинским военным (видео)
Президент Российской Федерации Владимир Путин на оперативном совещании с членами совбеза РФ обсудил ход военной операции в Украине и обратился к украинским военным.
Слова президента РФ опубликовало РИА Новости.
"Еще раз обращаюсь к военнослужащим Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцаам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки.
Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - заявил Путин.
Кроме того, президент РФ дал высокую оценку действиям российских военных.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958064-berite-vlast-v-svoi-ruki-putin-obratilsya-k-ukrainskim-voennym-video/