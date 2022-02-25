Путин: Россия готова вести переговоры с Украиной

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в телефонном разговоре и Си Цзиньпином заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной.

Слова российского президента приводит МИД КНР, пишет РИА Новости.

"Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", – заявил Путин в ходе переговоров с китайским лидером.

В пятницу стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил за переговоры России и Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958043-putin-rossiya-gotova-vesti-peregovory-s-ukrainoy/