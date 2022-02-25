Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры. Обращение опубликовано на .

В ходе своей речи Зеленский обратился к Владимиру Путину.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – заявил президент.

Напомним, в пятницу прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем министра иностранных дел ДНР Сергеем Пересадой.

Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус страны.

Вместе с этим, как заявил Лавров, "никто не планирует оккупировать Украину".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958033-zelenskiy-predlozhil-putinu-sest-za-stol-peregovorov/