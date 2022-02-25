Совет Европы запустил процедуру приостановки членства России

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Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановления членства России в этой организации. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как пишет РБК, ссылаясь на слова Моравецкого, инициаторами процедуры стали Украина и Польша.

"Окончательное решение неизбежно", - отметил Моравецкий.

Издание отмечает, что в день начала специальной военной операции России в Украине прошло внеочередное заседание комитета министров 47 стран-членов Совета Европы.

Комитет министров "cамым решительным образом осудил вооруженное нападение Российской Федерации на Украину как нарушение международного права" и призвал Российскую Федерацию прекратить военные действия на Украине.

В скором времени будет организовано внеочередное собрание комитета министров, чтобы "провести проработку" мер, в том числе предусмотренных статьей 8 Устава Совета Европы. Эта статья гласит, что членство любой страны в Совете может быть приостановлено при грубом нарушении статьи о признании принцип верховенства права.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958066-sovet-evropy-zapustil-protseduru-priostanovki-chlenstva-rossii/