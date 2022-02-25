Песков: Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию.

Такое заявление Песков сделал в беседе с журналистами. Его слова приводит издание РИА Новости.

"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса.

(...) В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", – сказал Дмитрий Песков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Позже Путин в беседе с председателем КНР заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958049-peskov-putin-gotov-napravit-v-minsk-rossiyskuyu-delegatsiyu-dlya-peregovorov-s-ukrainoy/