Украина ограничила воздушное пространство

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Из-за возможных угроз безопасности в пределах воздушного пространства Украины были ограничены гражданские перелеты, передает РИА Новости со ссылкой на NOTAM.

"Полеты гражданских самолетов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полетной информации и Киевского района полетной информации верхнего воздушного пространства ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации", - говорится в сообщении.

Аэропорт в Харькове был временно закрыт вечером 23 февраля на несколько часов. Рейсы, запланированные на это время, были перенесены.

Позже стало известно, что также ситуация обстоит в аэродроме Днепра.

Аэропорт Харькова был закрыт на 12 часов. В Днепре на семь часов.

Причину внезапных изменений не сообщили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957601-ukraina-ogranichila-vozdushnoe-prostranstvo/