СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

Киев 24 февраля. Фото: Pierre Crom/Getty Images

О шести новых взрывах сообщают очевидцы из Киева. Два взрыва прогремели с разницей в несколько секунд, передает УНИАН.

"Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами", - сообщает Антон Геращенко.

Тем временем сообщили, что в районе Троещины в украинской столице прогремели около шести взрывов.

УНИАН со ссылкой на МВД Украины сообщает, что в Дарницком районе города был сбит летательный аппарат.

Ранее советник офиса президента Украины предупредил украинцев о новых ударах.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Путин хочет воссоздать Советский Союз. При этом отметил, что американо-российские отношения переживают "полнейший разрыв".

Соединенные Штаты заявили о готовности принять беженцев из Украины. Хотя ожидают, что большинство из них направится в соседние страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957867-smi-soobschili-o-vzryvah-v-kieve/