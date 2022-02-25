США готовы принять беженцев из Украины, заявили в Белом доме

Джен Псаки. Фото: Alex Wong/Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы принять беженцев из Украины, но ожидают, что большая часть из них осядет в странах Европы.

Слова Псаки приводит РИА Новости.

"Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них - если не большинство - пожелают отправиться в соседние страны", - сказала Псаки во время брифинга.

Она добавила, что Вашингтон находится в контакте с европейскими партнерами по вопросу создания условий, необходимых для размещения украинских беженцев.

"Мы поддерживаем обсуждения с нашими союзниками на данную тему уже некоторое время", - цитирует издание Псаки.

Напомним, ранее президент Байден заявил, что армия США не будет принимать участие в военных действиях в Украине.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957854-ssha-gotovy-prinyat-bezhentsev-iz-ukrainy-zayavili-v-belom-dome/