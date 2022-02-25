Байден: Российско-американские отношения переживают "полный разрыв"

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: Gettty Images/DENIS BALIBOUSE / Contributor

В своем обращении к американцам лидер США Джо Байден заявил, что российско-американские отношения переживают "полнейший разрыв".

"На данный момент в российско-американских отношениях полный разрыв, если они продолжат движение по этому пути", - сказал Байден в обращении.

Байден заявил, что большинство стран отрицательно относится к тому, что делает российское руководство.

"России предстоят холодные дни", - цитирует Байдена РИА Новости.

Кроме того, президент США заявил о вводе новых санкций в отношении России.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвала дипотношения с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957840-bayden-rossiysko-amerikanskie-otnosheniya-perezhivayut-polnyy-razryv/