Байден: Российско-американские отношения переживают "полный разрыв"
В своем обращении к американцам лидер США Джо Байден заявил, что российско-американские отношения переживают "полнейший разрыв".
"На данный момент в российско-американских отношениях полный разрыв, если они продолжат движение по этому пути", - сказал Байден в обращении.
Байден заявил, что большинство стран отрицательно относится к тому, что делает российское руководство.
"России предстоят холодные дни", - цитирует Байдена РИА Новости.
Кроме того, президент США заявил о вводе новых санкций в отношении России.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвала дипотношения с Россией.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957840-bayden-rossiysko-amerikanskie-otnosheniya-perezhivayut-polnyy-razryv/