"Будет самый страшный день": советник главы офиса Зеленского предупредил украинцев о новых ударах

Киев. Фото: Chris McGrath/Getty Images

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал "вероятными" ракетные удары по Киеву.

"Различные источники пишут, что ожидаются ракетные удары по Киеву в три часа, ссылаются на CNN. В данный момент такие удары рассматриваются, как "вероятные", - пишет Арестович в Facebook.

Советник отметил, что такие удары угрожают мирным гражданам "с очень малой вероятностью". Так как нацелены на военные объекты.

Арестович предупредил, что на этот раз от российской стороны стоит ожидать "воздушные удары, и десанты, и вклинения, и полуокружения".

"Поэтому, завтра будет самый страшный день. Страшнее, чем сегодня. Завтра они включат все свои возможности, чтобы сломить нас психологически и - на поле боя", - пишет Арестович.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о данных, которые свидетельствуют, что Россия собирается окружить Киев и "угрожать ему".

Ранее президент США на фоне ситуации в Украине заявил, что американо-российские отношения переживают "полный разрыв". Также они намерены ввести новые санкции в отношении России.

Байден также предположил, что Путин хочет воссоздать Советский Союз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957861-budet-samyy-strashnyy-den-sovetnik-glavy-ofisa-zelenskogo-predupredil-ukraintsev-o-novyh-udarah/