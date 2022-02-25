"Он хочет воссоздать бывший Советский Союз": Байден о Путине

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В своем обращении к американцам президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега "хочет воссоздать СССР".

Слова Байдена опубликовало издание РИА Новости.

"Вы слышали его (Путина - прим.ред.) речь, он почти час рассказывал, почему он движется на Украину. У него более широкие амбиции в Украине, он хочет воссоздать бывший Советский Союз. Вот о чем это ", - заявил Байден.

По мнению президента США, такие амбиции вступили бы в противоречие тому, "в каком месте сейчас находится мир".

Напомним, в этом же выступлении Байден заявил о новых санкциях США в адрес России. По его словам, лидеры стран "Большой семерки" договорились ограничить возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, йенах

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957841-on-hochet-vossozdat-byvshiy-sovetskiy-soyuz-bayden-o-putine/