США заявили, что Путин попытается свергнуть украинское правительство

Флаг Украины. Фото: Valentin Semenov/EyeEm via Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что Россия намерена свергнуть действующее украинское правительство, передает CNN.

"Вам не нужны разведданные, чтобы утверждать, что это именно то, чего хочет президент Путин. Он ясно дал понять, что хотел бы воссоздать Советскую империю, за исключением того, что он хотел бы восстановить сферу влияния вокруг соседних стран, которые когда-то были частью советского блока", - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что НАТО будет противодействовать данным целям.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Путин хочет воссоздать Советский Союз. При этом отметил, что американо-российские отношения переживают "полнейший разрыв".

Соединенные Штаты заявили о готовности принять беженцев из Украины. Хотя ожидают, что большинство из них направится в соседние страны.

Напомним, Владимир Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе. Политик отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Они стремятся к ее демилитаризации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957865-ssha-zayavili-chto-putin-popytaetsya-svergnut-ukrainskoe-pravitelstvo/