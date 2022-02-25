Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия намерена окружить Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Jim Lo Scalzo/EPA/Bloomberg via Getty Images

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, есть информация, что Россия намерена окружить Киев и "угрожать ему", передает CNN.

"И мы считаем, что Москва разработала планы широкомасштабных нарушений прав человека - и, возможно, еще более серьезных - в отношении украинского народа", - сказал Блинкен на специальном заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Какие именно действия собирается предпринять Москва в отношении народа Украины, политик не пояснил.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила о временной эвакуации сотрудников организации из Украины.

Тем временем президент Владимир Зеленский подписал указ о создании ставки Верховного главнокомандующего и прекращении деятельности Военного кабинета СНБО.

Также мы писали, что Соединенные Штаты заявили, что готовы принять беженцев из Украины. Но ожидают, что большая их часть направится в соседние страны. А американские конгрессмены предложили лишить Россию членства в Совбезе ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957858-gossekretar-ssha-entoni-blinken-zayavil-chto-rossiya-namerena-okruzhit-kiev/