Япония заявила о вводе новых санкций против России

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Япония вслед за Европой, США и Канадой вводит новые санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Кисида, Япония усиливает введенные ранее в отношении Российской Федерации санкции по следующим направлениям:

замораживаются капиталы и вводится запрет на выдачу виз частным лицам и организациям,

замораживаются активы финансовых организаций;

вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Ранее стало известно, что новые санкции в отношении России вводят США, Великобритания и Канада.

Кроме того, о новом пакете санкций в адрес РФ договорились страны-участники Евросоюза. МИД России уже назвал вводимые ЕС санкции нелегитимными и необоснованными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957855-yaponiya-zayavila-o-vvode-sanktsiy-protiv-rossii/