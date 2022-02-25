"Сейчас совсем не до этого": Say Mo отменила релиз нового трека из-за ситуации в Украине (фото)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Певица Say Mo опубликовала очередную порцию горячих фото из Доминиканы. Кроме того, артистка отменила релиз своего нового трека. Причиной стала напряженная ситуация в Украине - Молдир пояснила, что сейчас всем не до новых песен, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Say Mo перед отъездом из Доминиканы опубликовала серию фотографий с отдыха с мамой.

"Рандомные фотки с отдыха. Какая лучше?" - подписала она кадры, на которых предстала в купальниках и пляжных накидках.

"Казахская мексиканка", "Самые классные - где ты улыбаешься, глаза сияют", "Офигенная женщина, восхищаюсь просто", "Такая счастливая", - восхитились фанаты.

Позже артистка рассказала о своем возвращении из Доминиканы. Сама она осталась в Москве, а маму отправила в Алматы.

"Я сейчас нахожусь в Москве, со мной все хорошо, моя мама, слава Богу, улетела вчера в Казахстан. Я этому очень рада, потому что я бы не хотела, чтобы она во второй раз попала в такую ситуацию. Если вы помните, 5 января, когда мы взлетали из Алматы, из-за митингов мы застряли в самолете на целых 15 часов. И я благодарю Бога за то, что вчера я смогла отправить ее домой в целости и сохранности.

Следующая новость - я отменила свой релиз, который должен был состояться сегодня ночью, можете не ждать. Я не знаю, когда он выйдет, но мы с командой решили, что так будет правильней. Сейчас совсем не до этого. Вот. Надеюсь на ваше понимание", - объявила певица.

Новая песня Say Mo называется "Будь умницей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1957829-seychas-sovsem-ne-do-etogo-say-mo-otmenila-reliz-novogo-treka-iz-za-situatsii-v-ukraine-foto/