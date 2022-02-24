НАТО развернет дополнительные силы обороны на фоне ситуации в Украине

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Постпреды НАТО обсудили ситуацию в Украине и сделали официальное заявление на фоне происходящих событий. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Мы самым решительным образом осуждаем ужасающее нападение России на Украину, совершенно неоправданное и ничем не спровоцированное.

Наши мысли со всеми погибшими и ранеными, с народом Украины. Мы также осуждаем Беларусь за то, что она допустила эту атаку", - сказано в сообщении.

В НАТО действия РФ назвали "грубым нарушением международного права, в том числе Устава ООН".

В организации высказали поддержку Украине.

"Мы поддерживаем народ Украины и ее законного, демократически избранного президента, парламент и правительство.

Мы всегда будем полностью поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - говорится в тексте обращения.

В НАТО указали, что эскалация конфликта, по их мнению, представляет серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будет иметь геостратегические последствия.

По этой причине в организации приняли решение развернуть дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части Альянса, а также дополнительные морские средства.

Силы НАТО находятся в состоянии повышенной боеготовности и будут реагировать на все непредвиденные обстоятельства.

"Сегодня мы провели консультации по статье 4 Вашингтонского договора. Мы решили, в соответствии с нашим оборонительным планом по защите всех союзников, предпринять дополнительные шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны по всему Североатлантическому союзу.

Наши меры были и остаются превентивными, соразмерными и не приводящими к эскалации. Наша приверженность статье 5 Вашингтонского договора непоколебима. Мы объединились, чтобы защищать друг друга", - сказано в сообщении.

В НАТО также договорились задействовать оборонный план. Он предусматривает размещение сил реагирования в странах альянса на период кризиса.

Напомним, ранее представитель офиса Зеленского заявил о начале "полноценной масштабной войны в Европе".

Президент Украины внес в парламент страны проект закона о всеобщей мобилизации.

Страны Запада выступили с осуждением действий российской армии в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957764-nato-razvernut-dopolnitelnye-sily-oborony-na-fone-situatsii-v-ukraine/